Ленинобласть ночью была атакована БПЛА типа FP-1 и «Лютый»

Минувшей ночью Ленинградская область подверглась масштабному налету беспилотных летательных аппаратов. Атака велась группами в несколько заходов, что потребовало от сил противовоздушной обороны оперативной реакции.

Для нападения противник использовал дроны двух типов — FP-1 и «Лютый». Как отмечает SHOT, подобные аппараты способны преодолевать расстояние до 1000–1200 километров, что позволяет запускать их с территории Черниговской и Житомирской областей Украины.