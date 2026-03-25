25 марта, 12:32

Ленинобласть ночью была атакована БПЛА типа FP-1 и «Лютый»

Обложка © GigaChat

Минувшей ночью Ленинградская область подверглась масштабному налету беспилотных летательных аппаратов. Атака велась группами в несколько заходов, что потребовало от сил противовоздушной обороны оперативной реакции.

Для нападения противник использовал дроны двух типов — FP-1 и «Лютый». Как отмечает SHOT, подобные аппараты способны преодолевать расстояние до 1000–1200 километров, что позволяет запускать их с территории Черниговской и Житомирской областей Украины.

Несмотря на интенсивность налета, серьезных последствий удалось избежать: пострадавших среди гражданского населения нет.

Сейчас профильные ведомства занимаются сбором и изучением уцелевших фрагментов техники.

Ранее сообщалось, что за период воздушной тревоги над Ленинградской областью расчёты противовоздушной обороны уничтожили 56 беспилотников. В результате налёта БПЛА произошёл пожар в порту Усть-Луга.

Оксана Попова
