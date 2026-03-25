CNN: Около 290 военных США получили ранения в конфликте на Ближнем Востоке

В ходе американо-израильской операции против Ирана около трёх сотен американских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Уточняется, что 255 из 290 раненных уже вернулись к службе, и только 10 из общего числа получили тяжёлые травмы.

Ранее сообщалось о 80-й волне иранских обстрелов с момента эскалации конфликта. Для ударов по территории Израиля применялись твердотопливные ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты и высокоточные боеприпасы.