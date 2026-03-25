Ждать осталось недолго: Москвичам назвали точную дату исчезновения снега

Север Подмосковья полностью освободился от снега в среду. В Москве снежный покров исчезнет к 3 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что вчерашние 1-2 см снега в Клину и Дмитрове сегодня превратились в ноль, в то время как на юге области (Коломна, Кашира) сохраняется 28 см снега.

Согласно прогнозу синоптика, до конца текущей рабочей недели в Москве ожидаются ночные температуры около 0 градусов Цельсия, в то время как дневные максимумы достигнут +13...+16 градусов. В субботу прогнозируется значительное потепление до +15...+18 градусов, что приближается к рекордному значению для 28 марта (+17,4 градуса).

Тишковец также отметил, что на следующей неделе столичный регион ожидает дождливая погода. На фоне установившегося тепла, к 3 апреля прогнозируется полное таяние снежного покрова, текущая высота которого в Москве составляет от 11 до 15 сантиметров.

«Несмотря на грядущий по прогнозам относительно тёплый апрель, вероятность возврата весенних холодов с переходом осадков в разное агрегатное состояние сохраняется», — приводит РИА «Новости» слова специалиста.

Ранее Life.ru писал, что в последнюю неделю марта в Московской области также прогнозируется малооблачная погода. Днём температура воздуха будет держаться около 10 градусов тепла, однако в ночные часы возможны заморозки, что приведёт к образованию гололедицы на дорогах.