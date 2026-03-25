25 марта, 09:01

Театр на Страстном покажет этюды студентов главных театральных школ страны

Обложка © DALL-E / Life.ru

30 апреля в Москве в Театре на Страстном состоится конкурс «Первые» артисты России. На сцену выйдут студенты начальных курсов ведущих театральных школ страны.

Организаторами проекта выступили Союз театральных деятелей России и Театр на Страстном. В программу войдут учебные этюды, которые обычно остаются внутри актерских мастерских и редко показываются широкой публике.

В этом году в конкурсе примут участие Школа-студия МХАТ, Щепкинское училище, ВГИК, Московская театральная школа Олега Табакова, Российский государственный институт сценических искусств из Петербурга и ГИТИС.

Оценивать выступления будут писатель и сценарист Александр Цыпкин, актер Владислав Миллер, актриса Анастасия Талызина и актерский агент Алена Грановская. Председатель СТД РФ Владимир Машков отметил, что конкурс позволит увидеть и театральную традицию, и индивидуальность молодых исполнителей.

Основу вечера составят этюды в трех категориях: «Предметы», «Животные» и «Пародии». Для каждого учебного заведения предусмотрено до десяти минут сценического времени.

По итогам конкурса вручат награды в номинациях «Лучший молодой артист России», «Лучший этюд» в каждой категории, а также специальный приз Молодежного совета СТД РФ.

А накануне в Москве назвали победителей кинопремии «Ника». Лучшим фильмом признана картина Сергея Члиянца «Ветер».

Марина Фещенко
