В Москве назвали победителей кинопремии «Ника»

В Москве объявили лауреатов 39-й кинопремии «Ника». Торжественная церемония прошла в понедельник в театре Моссовета. Триумфаторами вечера стали два фильма, собравшие по четыре статуэтки каждый.

Лучшим фильмом признана картина Сергея Члиянца «Ветер». Она также получила «Нику» за операторскую работу (Данила Горюнков), звук (Александр Феденев) и сценарий (Пётр Луцик и Алексей Саморядов). Столько же наград у «Пророка. История Александра Пушкина»: режиссёр Феликс Умаров стал «Открытием года», композитор Райан Оттер отмечен за музыку, Татьяна Патрахальцева — за костюмы, Мария Лихачева — за монтаж.

Лучшим режиссёром второй год подряд признан Бакур Бакурадзе — на этот раз за фильм «Лермонтов». Главные актёрские награды получили Светлана Крючкова и Константин Хабенский, а за роли второго плана — Елена Лядова и Владимир Машков.

Специальные призы вручили режиссёру Алле Суриковой («Честь и достоинство») и ушедшему из жизни в январе Игорю Золотовицкому — за вклад в кинематографические науки, критику и образование.

Ранее в Лос-Анджелесе отгремела 98-я церемония вручения «Оскара». Ночь с 15-го на 16 марта 2026 года подарила нам и новые рекорды, и неожиданные сенсации. Главным триумфатором церемонии вручения «Оскара» стал Пол Томас Андерсон. Его картина «Битва за битвой» получила шесть статуэток, включая самую престижную — «Лучший фильм».