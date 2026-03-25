Премьер Нидерландов призвал не допускать усталости от конфликта на Украине

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал европейские государства не отвлекаться от конфликта на Украине на другие вооружённые противостояния. Данную информацию передаёт украинское агентство «Укринформ».

В ходе выступления в нидерландском парламенте глава правительства предупредил, что существует риск наступления так называемой «усталости от затяжного конфликта». По его словам, новые боевые действия не должны отвлекать внимание Европы от украинского направления.

«Есть риск, что через другие события наступит так называемая усталость от этого затяжного «конфликта», что новые конфликты отвлекут наше внимание. Но этого нельзя допустить», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Украина перестала быть главным приоритетом для Соединённых Штатов на фоне масштабного противостояния Вашингтона и Тель-Авива с Ираном. Результатом смещения фокуса внимания, как пишет Lidovky, станет отсутствие новых боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.