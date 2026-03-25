25 марта, 09:17

Отбросили врага: Российские войска успешно атаковали позиции ВСУ на нескольких направлениях

Группировка «Запад» поразила технику бригады охраны Генштаба ВСУ

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Министерство обороны России отчиталось об успехах группировки войск «Запад». Армейские подразделения улучшили свое тактическое положение на линии боевого соприкосновения.

Военные заняли более выгодные рубежи и позиции. В ведомстве подчеркнули, что это позволило существенно укрепить контроль над оперативной обстановкой.

В ходе наступательных действий нанесен серьёзный урон живой силе и технике противника. Под удар попали четыре механизированные бригады, а также формирование охраны Генерального штаба Украины.

Помимо этого, удалось подавить сопротивление бригады Национальной гвардии. Операции проводились в районах Моначиновки, Шевченково, Соболевки и других близлежащих населённых пунктов.

Боевые задачи также решались в Староверовке Харьковской области. Активность российских сил была зафиксирована и в окрестностях Красного Лимана Донецкой Народной Республики.

Сейчас командование проводит закрепление на новых участках фронта. Работа по подавлению огневых точек противника продолжается.

Подполье сообщило об ударах по объектам СБУ в Ивано-Франковске и Виннице

Ранее Life.ru писал, что в Харьковской области без вести пропала рота 159-й бригады ВСУ. Подразделение понесло серьёзные потери при попытке форсировать реку Волчью. Операция проходила в сложных условиях, что привело к срыву действий.

Оксана Попова
