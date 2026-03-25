Армия России выбила ВСУ из Никифоровки в ДНР

Село Никифоровка находится близ Соледара. По данным на 2001 год, там проживало около 650 человек.

Ранее сообщалось, что с 16 по 22 марта российские войска продолжили продвижение в зоне СВО, взяв под контроль около 32,7 квадратных километра, что сопоставимо с показателями предыдущей недели (34,4 кв. км). Основные изменения зафиксированы на участке между Константиновкой и Лиманом, а также на направлениях к Краматорску и Славянску, где суммарно занято порядка 38 квадратных километров.