Минцифры увеличит мощность ТСПУ в 2,5 раза из-за роста трафика и блокировок

Минцифры намерено к 2030 году поднять пропускную способность системы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) до 954 Тбит/с, что в 2,5 раза превысит текущий уровень. Как сообщает «Коммерсант», в этом году система должна будет контролировать 100% интернет-трафика. Финансирование соответствующего федерального проекта также выросло на 14,9 млрд рублей, достигнув 83,7 млрд рублей.

Необходимость введения данных мер обусловлена увеличением объёмов интернет-трафика, усложнением методов его обработки и расширением спектра применяемых фильтрационных правил. Система ТСПУ используется для ограничения доступа к определенным ресурсам и обеспечения защиты от киберугроз.

По мнению участников рынка, в условиях перегрузки аппаратных мощностей существует риск обхода фильтрации, что уже наблюдалось при значительном увеличении количества правил, отмечает издание.

Ранее Минцифры отвергло данные о подготовке «белых списков» для домашнего интернета. В министерстве пояснили, что при угрозах безопасности в регионах точечно отключается только мобильный интернет — это снижает точность наведения беспилотников и помогает противостоять атакам.