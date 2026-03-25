Средства ПВО сбили пять летевших в сторону Москвы беспилотников

Украинские силы попытались атаковать российскую столицу с помощью БПЛА. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на подлёте к городу было уничтожено в общей сложности пять вражеских объектов.

Изначально градоначальник сообщил об одном сбитом дроне, спустя несколько минут — о ещё двух. Затем он доложил о ещё двух уничтоженных БПЛА.