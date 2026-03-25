25 марта, 09:49

Средства ПВО сбили пять летевших в сторону Москвы беспилотников

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Украинские силы попытались атаковать российскую столицу с помощью БПЛА. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на подлёте к городу было уничтожено в общей сложности пять вражеских объектов.

Изначально градоначальник сообщил об одном сбитом дроне, спустя несколько минут — о ещё двух. Затем он доложил о ещё двух уничтоженных БПЛА.

Ранее сообщалось, что за период воздушной тревоги над Ленинградской областью расчёты противовоздушной обороны уничтожили 56 беспилотников. В результате налёта БПЛА произошёл пожар в порту Усть-Луга.

