Средства ПВО сбили пять летевших в сторону Москвы беспилотников
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Украинские силы попытались атаковать российскую столицу с помощью БПЛА. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на подлёте к городу было уничтожено в общей сложности пять вражеских объектов.
Изначально градоначальник сообщил об одном сбитом дроне, спустя несколько минут — о ещё двух. Затем он доложил о ещё двух уничтоженных БПЛА.
Ранее сообщалось, что за период воздушной тревоги над Ленинградской областью расчёты противовоздушной обороны уничтожили 56 беспилотников. В результате налёта БПЛА произошёл пожар в порту Усть-Луга.
