25 марта, 10:06

В Госдуму поступил проект о досрочном прекращении полномочий депутата Кулиевой

Василина Кулиева. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Василина Кулиева. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам предложила досрочно снять полномочия с депутата Василины Кулиевой из ЛДПР. Причиной служит её назначение в Центральную избирательную комиссию, говорится в проекте постановления.

В документе указано, что полномочия Кулиевой прекратятся 29 марта на основании её письменного заявления. Прежде Госдума уже приняла решение о назначении пяти новых членов ЦИК, и Кулиева вошла в их число. Действующий состав Центризбиркома, в котором сейчас 15 человек, завершает свою работу в марте. Закон не ограничивает количество сроков, которые можно проработать в комиссии.

Центризбирком формируется на пятилетний срок. По пять членов комиссии назначают президент, Совет Федерации и Госдума. Кандидатуры от главы государства традиционно держатся в тайне до выхода официального указа.

Путин утвердил президентскую квоту ЦИК, Памфилова вошла в «пятёрку»

Ранее сообщалось, что выборы депутатов Государственной Думы IX созыва запланированы на 20 сентября 2026 года. Официально кампанию запустят президентским указом, который ожидается в июне. Новый состав нижней палаты будет работать пять лет — до сентября 2031 года.

Юлия Сафиулина
