До восьми выросло число дронов, сбитых на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации градоначальника в MAX от 12:54.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении пяти беспилотников: одного — в 12:33, двух — в 12:42, ещё двух — в 12:47.