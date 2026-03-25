Тайная беременность и долгожданная дочка: Звезда «Интернов» Ильин стал отцом в третий раз

Звезда сериала «Интерны» Александр Ильин-младший снова стал папой. О радостном событии сообщила супруга артиста Юлия Мартынова. Она опубликовала в соцсетях снимки, сделанные во время ожидания ребёнка, и поделилась подробностями с подписчиками.

«Это было капец как смело. Добро пожаловать, малышка-богатырша», — написала Юлия, подтвердив рождение девочки.

Пара знакома с самого детства, хотя избранница артиста младше его на шесть лет. Путь к семейному счастью был непростым: актер признавался, что за долгие годы отношений им пришлось пережить немало ссор и даже расставаний, однако в итоге влюблённые сумели сохранить крепкий союз.

Для супругов это уже третий ребенок. В марте 2018 года у пары родился первенец, которого назвали Александром в честь отца и дедушки. Спустя три года, в апреле 2021-го, на свет появился второй сын — Ярослав.

Свою последнюю беременность Мартынова тщательно скрывала. Она избегала публичных выходов с мужем и не делилась снимками в личном блоге, поэтому новость о появлении дочери стала для поклонников полной неожиданностью.

Тем временем в подмосковной Дубне 39-летняя женщина родила двойню и стала мамой в одиннадцатый раз. В семье, где уже росли девять детей, появились малыши Ян и Кира. Мальчик родился с весом 3240 граммов и ростом 51 сантиметр, девочка — 2400 граммов и 47 сантиметров.