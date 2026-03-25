Юрист объяснил, за какие провинности трудный подросток может попасть в спецшколу

Почётный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов прокомментировал инициативу о направлении школьников с систематическими нарушениями в спецучреждения открытого типа. Речь идёт о подростках от 11 до 18 лет, которые регулярно нарушают дисциплину или уже привлекались к уголовной ответственности.

По словам эксперта, подобная практика не нова: в современной России трудных детей нередко направляют в спецшколы, особенно когда они не достигли возраста уголовной ответственности, но совершили противоправные действия, так как их нельзя поместить в воспитательно-трудовую колонию. В Москве таких учреждений нет, но они есть в области.

«На сегодняшний день в такие учреждения направляют школьников в возрасте от 8 до 18 лет с устойчивым противоправным поведением, которые отказываются посещать школы и испытывают трудности в социальной адаптации», — пояснил Краснов в разговоре с «Вечерней Москвой».

Он отметил, что это крайняя мера, направленная на защиту прав самих подростков. Решение принимается постановлением комиссии по делам несовершеннолетних. Направлению подлежат дети, не подлежащие уголовной ответственности из-за возраста или отставания в психическом развитии, а также несовершеннолетние, освобождённые судом от наказания за преступления средней тяжести или тяжкие. Срок пребывания в таких учреждениях — до трёх лет, но не дольше достижения 18 лет.

