3500 приседаний на морозе и баня-душегубка: Пациент рассказал, через какой ад прошёл в рехабе «Свобода»

42-летний предприниматель из Екатеринбурга рассказал, как против своей воли провёл полгода в реабилитационном центре «Свобода». В 2023 году его супруга, решившая таким образом повлиять на раздел имущества, привлекла «черных медиков» для принудительной госпитализации мужчины, пишет Mash.

Пострадавшего доставили в филиал учреждения, расположенный в селе Камышево Белоярского района Свердловской области. В небольшом частном доме условия содержания напоминали тюремную камеру: на десяти квадратных метрах одновременно находились до двенадцати человек. Евгений (имя изменено) отметил, что обстановка была ветхой, а кормили крайне скудно.

Под давлением персонала мужчину заставили подписать документ о добровольном пребывании. За малейшие провинности персонал жестоко наказывал подопечных. Очевидец утверждает, что зависимых запирали в бане, где температура достигала 135 градусов, а выход перекрывали. Кроме того, людей выводили на мороз и заставляли выполнять физические упражнения до потери сознания, например, приседать по 3500 раз.

Бывший пациент добавил, что только за три месяца его нахождения в стенах центра скончались минимум пять человек. Сам мужчина сейчас восстанавливает физическое и ментальное здоровье после перенесённых издевательств.

Ранее сообщалось, что за последние два года в реабилитационном центре в Кемерове, который рекламировал рэпер Гуф, зафиксировано около десяти смертельных случаев. Один из последних инцидентов произошёл в феврале. Родственники оплатили лечение пациента в размере 250 тысяч рублей.