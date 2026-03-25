Финансирование защиты лесов от пожаров выросло до 26,6 млрд рублей

В 2026 году финансирование охраны лесов от пожаров увеличили на 6,9 млрд рублей — до 26,6 млрд. Средства направят на мониторинг лесов, содержание пожарных служб и организацию тушения возгораний. Об этом сообщиди в Россельхозе.

Дополнительно поддерживают регионы, которые сокращают зоны контроля пожаров. В 2025 году 5,3 млрд рублей получили Якутия, Забайкалье и Красноярский край. На эти деньги открыли три авиаотделения и привлекли 570 специалистов парашютно-десантной службы. В этом году еще 19 регионов получили 4,6 млрд рублей.

«В частности, на дополнительные средства в 8 регионах страны появится 11 новых авиаотделений. Они откроются в Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, республиках Коми и Саха (Якутия), Камчатском и Хабаровском краях, Архангельской и Томской областях», — рассказали в пресс-службе.

Отдельно усиливают инфраструктуру: в Забайкалье уже работает Дальневосточный лесопожарный центр. На его создание выделили 430 млн рублей — это позволило быстрее реагировать на пожары в труднодоступных районах.

