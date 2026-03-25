За пять часов над российскими регионами сбили 85 дронов ВСУ

В течение пяти часов системы ПВО успешно перехватили и ликвидировали 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Инциденты зафиксированы в девяти областях, а также в Московском регионе, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Аппараты были уничтожены над несколькими регионами России, включая Архангельскую, Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, а также Московский регион. Все цели были сбиты в период с 8:00 до 13:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте зафиксированы последствия налёта беспилотников. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что над городом сработали системы противовоздушной обороны. Удар был купирован, однако инцидент не обошёлся без последствий для гражданской инфраструктуры. В результате падения обломков или взрывной волны пострадало остекление в ряде жилых строений.