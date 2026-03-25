В кемеровском рехабе пациентов «кодировали» водой и превращали в «овощи»

В кемеровском стационаре «Свобода» вместо эффективной терапии пациентов «кодировали» обычной водой, а для удержания людей на дорогостоящем лечении использовали сильнодействующие препараты от шизофрении. Это выяснил SHOT.

Схема обогащения была циничной: руководство требовало от персонала продлевать сроки пребывания подопечных, внушая их близким, что состояние больных якобы всё ещё нестабильно. За одни сутки такого «лечения» с родственников взимали по 10 тысяч рублей. При этом сотрудники даже не утруждали себя сбором анамнеза, а анализы поступающим вовсе не проводили.

Условия содержания оказались далеки от медицинских норм. В здании царила антисанитария, повсюду бегали тараканы, а питание состояло из сомнительных продуктов. Среди удерживаемых людей обнаружили даже 14-летнюю девочку, которую привезли родители, поверившие в обещания анонимности.

Выяснилось, что стационар функционировал незаконно: лицензия от Минздрава Кузбасса позволяла оказывать услуги исключительно амбулаторно. Персонал работал без официального оформления, получая серые зарплаты переводом на банковские карты.

На данный момент следствие задержало главврача Сергея Белова и его заместителя Ивана Коршунова. При обыске у последнего обнаружили партию психотропных веществ. Сейчас правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства деятельности преступной группы.

Напомним, накануне в Кемерове задержали врачей медцентра «Свобода», амбассадором которого являлся Гуф. Задержанным предъявлены обвинения в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном обороте психотропных веществ.