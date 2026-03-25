Актриса Айша Джураева скончалась в день своего рождения

Советская и узбекская актриса Айша Джураева ушла из жизни в возрасте 79 лет. Трагическое совпадение — она скончалась в собственный день рождения, 24 марта. Об этом сообщает zamin.uz.

«Примечательно, что смерть заслуженной артистки Узбекистана пришлась именно на её день рождения — 24 марта. Это обстоятельство глубоко тронуло многих поклонников и любителей искусства», — сообщили близкие артистки.

Творческий путь Джураевой начался в Кокандском театре, где она получила признание за искреннюю игру и глубокое погружение в роли. В кино актриса дебютировала в 1971 году, сыграв одну из главных ролей в фильме «Драма любви». Позже она снялась в ряде известных картин, включая «Сокровище в могиле», «Восточная плутовка», «Уставшие сердца» и другие.

Ранее Life.ru писал, что итальянский певец и автор песен Джино Паоли ушёл из жизни в возрасте 91 года. Он начал свой творческий путь в конце 1950-х годов. Паоли быстро зарекомендовал себя как одна из центральных фигур итальянской музыкальной индустрии.