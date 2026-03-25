В Госдуме рассказали, когда российские депутаты смогут отправиться в США

Депутаты Госдумы отправятся в США только после полного снятия с них санкций. Данное заявление сделал первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА «Новости».

«Как только вопрос с санкциями будет окончательно решён, так поедут», — сказал Чепа.

Напомним, что санкции в отношении российских правительственных чиновников, включая депутатов Госдумы и сенаторов, были введены США в 2022 году.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что группа депутатов от разных фракций готовится к вылету в Вашингтон для встречи с американскими конгрессменами. Как сообщает газета «Ведомости», зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, вероятно, её возглавит. Один из собеседников назвал Никонова идеальной кандидатурой для этой миссии, подчеркнув его безупречное владение английским и способность донести до западных коллег позицию России.