Следствие проверяет версию убийства девушки, чьё тело нашли в реке Утке

Подтвердить или опровергнуть эту версию можно будет после завершения экспертизы, которая пока не окончена, добавил собеседник RG.ru . Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Как правило, такая квалификация применяется, когда исчезновение человека вызывает широкий общественный резонанс, что позволяет проводить расширенные оперативные мероприятия.

Напомним, девушку нашли мёртвой на берегу в историческом районе Уткина Заводь 10 марта. После опознания выяснилось, что погибшая числилась в розыске с 3 декабря 2025 года — в тот день она ушла из дома и перестала выходить на связь. На ней были надеты серая куртка, чёрные джинсы и ботинки — та же одежда, что и в день исчезновения.