Новак призвал срочно сдержать рост цен на топливо в России

Рост мировых цен на нефтепродукты создает риски для внутреннего рынка России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, подчеркнув необходимость срочных мер для сдерживания цен на топливо.

«Сегодня очень выросли цены на нефтепродукты ... это накладывает также свой отпечаток, в том числе не только на возможности получения дополнительных доходов со стороны наших энергетических компаний, но и на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка», — сказал вице-пермьер.

Правительство, Минэнерго и энергетические компании должны в кратчайшие сроки выработать меры, чтобы не допустить роста цен на АЗС. Новак подчеркнул, что действовать необходимо незамедлительно.

Ранее Life.ru сообщал, что в Нидерландах часть рыбаков остановила промысел из-за роста цен на топливо. В отрасли считают, что текущие условия делают промысел нерентабельным. Представители отрасли уточнили, что наибольшие расходы несут суда, ведущие донный траловый лов.