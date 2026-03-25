Число сбитых дронов ВСУ, летевших на Москву, выросло до 13

Количество украинских беспилотных летательных аппаратов, сбитых на подлёте к Москве, достигло 13. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков организована работа специалистов экстренных служб, которые в настоящее время продолжают следить за обстановкой и контролировать ситуацию в районах происшествия.

За минувшую неделю ВС России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.