«Бабушка божий одуванчик» из Челябинска сломала руку, спасаясь от дрона ВСУ

87-летняя волонтёр из Челябинска Байрамбике Хамитова, которая регулярно доставляет гуманитарные грузы на передовую, сломала руку, убегая от атаковавшего её машину беспилотника Вооружённых сил Украины. О произошедшем она рассказала журналистам.

«Едем-везём груз, и летит дрон. Я очень сильно напугалась, побежала из машины в лес и упала. Оказалось — сломала руку, около кисти. Дрон улетел, его сбили уже после нас», — поделилась женщина с URA.ru.

По словам волонтёра, после происшествия товарищи довезли её до ближайшего посёлка, где наложили гипс, однако рука продолжала сильно болеть. 20 марта группа доехала до Таганрога, но там сломалась машина. Их приютила местная волонтёрша.

Она рассказала, что новая знакомая отвезла её в больницу, где выяснилось — перелом оказался со смещением, поэтому гипс наложили заново и дали обезболивающие. Как только машину починят, они отправятся домой, а сейчас хозяйка ухаживает за ней, помогает с переодеванием и другими делами, за что женщина испытывает огромную благодарность.

Бабушка добавила, что долечиваться будет уже дома, а в апреле планирует снова отправиться на передовую. Бойцы называют её «Бабушка божий одуванчик», а она относится к ребятам как к родным.

На днях в Токмакском районе Запорожской области трое мужчин, занимавшихся волонтёрской деятельностью, пострадали при атаке украинского беспилотника. Дрон атаковал автомобиль на дороге в районе села Кутузовка. Ранения различной степени тяжести получили жители 1975, 1969 и 1959 годов рождения.