Протоиерей назвал главные признаки, что человек «созрел» для монастыря

Решение принять монашество возникает тогда, когда человек ощущает глубокую внутреннюю связь с Богом и стремится посвятить жизнь духовному служению. Об этом рассказал настоятель храма живоначальной Троицы на Шаболовке, протоиерей Артемий Владимиров.

По словам священника, человек, не причастный к духовной жизни Церкви и её таинствам, не имеет понятия о монастырском жительстве. Но и не каждый прихожанин способен постичь его суть. Необходимо не по букве, а по духу уразуметь жизнь во Христе, чтобы проникнуться евангельским идеалом и возжелать «единого на потребу».

Отец Артемий в разговоре с РИАМО перечислил факторы, свидетельствующие о готовности к монастырскому пути. Среди них — любовь к Спасителю, ставшая «Светом очей», когда молитва становится вторым дыханием сердца; разумение того, что Христос есть «всё» — путь, истина и жизнь; осознание, что счастье находится не вовне, а внутри, в союзе с воскресшим Господом.

Также важны свобода от обязательств перед родственниками, способность находить духовную сладость в уединении и молитвенном собеседовании с Богом и Богородицей, когда человек перестаёт «наблюдать часы».

«Её суть — в таинственном общении с живым Богом в сокровенной келье собственного бессмертного духа; в преображении — очищении и освящении благодатью Христовой собственного естества (души и тела); в единении со всеми насельниками (-ицами) обители в теле Христовом, то есть в Церкви; в установлении духовной родственной связи со всем человечеством, что находит своё выражение в милующей любви и сердечной молитве за всех людей», — объяснил священник.

Протоиерей добавил, что непосредственным импульсом к уходу от мира может стать сокрушение о содеянных грехах и огненное покаяние, соединённое со стремлением посвятить свою жизнь служению Господу и Богородице.

