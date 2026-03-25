В Иране заявили об ударе по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской Республики (КСИР) нанесли ракетный удар по гигантскому американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Об этом сообщает Farsna в своем Telegram-канале.

Иранские военные подчеркнули, что авианосец «Авраам Линкольн» находится под непрерывным наблюдением. Они заявили о готовности нанести мощный удар военно-морскими силами, как только корабль войдёт в зону поражения их ракетных систем. В подтверждение своих слов, агентство также представило видеоматериалы, демонстрирующие имитацию иранского удара по американскому авианосцу.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о проведении контактов с Ираном по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, переговоры носили конструктивный характер и продолжались в течение двух дней. Американская сторона также заявила о решении временно отложить возможные удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана. Речь шла о пятитидневной паузе, которую поручили реализовать Пентагону.