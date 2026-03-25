300 тысяч за 28 дней: Раскрыта схема запугивания родственников в рехабе «Свобода»

В рехабе «Свобода» в Кузбассе и его московском филиале, по данным SHOT, работала схема вымогательства денег у родственников зависимых. Главной задачей было не вылечить пациентов, а продать 28-дневный курс реабилитации почти за 300 тысяч рублей.

Менеджеры клиники, не имевшие медицинского образования, выезжали на вызовы вместо врачей, некоторые не умели пользоваться аппаратом ЭКГ. У постояльцев вырабатывали «наркотическую толерантность», чтобы дольше держать их в стационаре и требовать деньги за ежедневное пребывание. Пациентов также вводили в медикаментозный сон без необходимого оборудования и лицензий.

Проблемы были не только в кемеровском филиале. В московском отделении в начале 2025 года до смерти избили 35-летнего пациента из Сибири. Родственники утверждают, что представители клиники сначала требовали деньги за лечение, а затем применили насилие.

Директор кемеровского филиала отправлен в СИЗО на два месяца. Ему вменяют незаконное оказание услуг, в том числе несовершеннолетним.

Напомним, накануне в Кемерове задержали врачей медцентра «Свобода», амбассадором которого являлся Гуф. Задержанным предъявлены обвинения в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном обороте психотропных веществ.