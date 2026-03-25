Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 12:12

В Польше у границы с Украиной заметили всплеск полётов НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fahroni

В аэропорту «Ясенка» в польском Жешуве, который считается ключевым хабом поставок помощи Украине, за последние дни зафиксировали рост активности авиации НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Flightradar24.

Только за двое суток туда прибыли несколько самолётов, включая два правительственных Boeing 737 Польши, грузовой Boeing 747 из Атланты, американский военный Beechcraft C12 и грузовой SAAB 340 из Остравы.

Через этот аэропорт проходит более 95% всей военной помощи Украине от стран альянса. На этом фоне Москва вновь заявляет, что поставки вооружений осложняют урегулирование конфликта. Российские власти подчеркивают, что такие грузы рассматриваются как законные цели, а наращивание поставок, по их мнению, лишь усиливает напряженность и мешает переговорам.

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия полностью остановит поставки газа Украине до возобновления нефтепровода «Дружба». Венгрия готова применять все доступные инструменты давления.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
