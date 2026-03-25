Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 12:55

Премьер Дании Фредериксен подала в отставку после выборов

Обложка © ТАСС / MADS CLAUS RASMUSSEN

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после парламентских выборов. Она доложила о результатах голосования королю Фредерику X, сообщили в пресс-службе королевского двора. После этого началась процедура формирования нового правительства.

«Премьер-министр подала заявление об отставке правительства», — говорится в сообщении. Представители партий, прошедших в парламент, соберутся для обсуждения будущей коалиции.

Несмотря на отставку, Фредериксен сохраняет шансы остаться на посту. Её Социал-демократическая партия получила наибольшее число голосов — 21,9%, а левоцентристский блок в целом набрал 83 мандата против 78 у правых.

При этом ни одна из сторон не имеет уверенного большинства, и ключевую роль может сыграть Умеренная партия с 14 мандатами. Именно от ее позиции будет зависеть, кто сформирует новое правительство.

Премьер Дании заявила, что больше не считает США ближайшим союзником
Ранее Life.ru писал, что левоцентристский блок получил больше мандатов на парламентских выборах в Дании. Для формирования правительства обеим коалициям потребуется поддержка Умеренной партии, у которой 14 мест.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • дания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar