Премьер Дании Фредериксен подала в отставку после выборов

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после парламентских выборов. Она доложила о результатах голосования королю Фредерику X, сообщили в пресс-службе королевского двора. После этого началась процедура формирования нового правительства.

«Премьер-министр подала заявление об отставке правительства», — говорится в сообщении. Представители партий, прошедших в парламент, соберутся для обсуждения будущей коалиции.

Несмотря на отставку, Фредериксен сохраняет шансы остаться на посту. Её Социал-демократическая партия получила наибольшее число голосов — 21,9%, а левоцентристский блок в целом набрал 83 мандата против 78 у правых.

При этом ни одна из сторон не имеет уверенного большинства, и ключевую роль может сыграть Умеренная партия с 14 мандатами. Именно от ее позиции будет зависеть, кто сформирует новое правительство.

