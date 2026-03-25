В Раде призвали готовиться к иранским ударам по Украине

Депутат Верховной рады Фёдор Вениславский в беседе с «Тelegraf.ua» предупредил о возможной угрозе иранских ударов по Украине. Он настоятельно рекомендовал Киеву быть начеку и готовиться к отражению подобных атак.

«Мы должны быть готовы к тому, что Иран может пытаться нанести какие-то удары по территории Украины», — сказал нардеп.

Он также выразил убеждение, что украинская ПВО успешно отразит атаки иранских ракет.