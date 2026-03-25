25 марта, 12:43

В Раде призвали готовиться к иранским ударам по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Депутат Верховной рады Фёдор Вениславский в беседе с «Тelegraf.ua» предупредил о возможной угрозе иранских ударов по Украине. Он настоятельно рекомендовал Киеву быть начеку и готовиться к отражению подобных атак.

«Мы должны быть готовы к тому, что Иран может пытаться нанести какие-то удары по территории Украины», — сказал нардеп.

Он также выразил убеждение, что украинская ПВО успешно отразит атаки иранских ракет.

МИД Украины нервно отреагировал на объявление законной целью для Ирана

Ранее глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи допустил, что Украина может стать законной целью для ударов из-за поддержки Израиля и США. Владимир Зеленский даже не скрывал намерение помогать союзникам в борьбе с иранскими дронами.

Наталья Демьянова
