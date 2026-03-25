Сладость, которая лечит: Всего два финика в день защитят мозг и сердце, заявил врач

Финики могут помочь в профилактике болезни Альцгеймера и снижении холестерина, если есть их ежедневно. К такому выводу пришёл врач общей практики Амир Хан, чьи слова приводит Daily Mirror.

Специалист рекомендует ограничиваться двумя-тремя плодами в день. Несмотря на природную сладость, такая порция не навредит уровню сахара в крови, зато клетчатка в составе фрукта благотворно скажется на пищеварении.

«Финики не оказывают негативного влияния на уровень сахара в крови в долгосрочной перспективе, даже если вы страдаете диабетом. Исследования показывают, что финики не влияют на средний уровень сахара в крови или уровень сахара натощак. Даже некоторые исследования показывают, что финики могут снижать средний уровень сахара в крови и даже уровень холестерина», — сказал он.

Кроме того, Хан обратил внимание на положительное влияние фиников на сердечно-сосудистую систему. По его словам, предварительные обследования показывают, что антиоксиданты, содержащиеся в этих плодах, способны улучшать работу мозга и бороться с воспалительными процессами, характерными для болезни Альцгеймера.

Ранее стало известно, что привычные продукты из холодильника могут таить в себе скрытые риски, если не соблюдать меру. Открывает антирейтинг колбаса и всё, что относится к переработанному мясу. Само мясо тут ни при чём — проблема кроется в технологии производства. Нитриты, обилие соли, насыщенные жиры и усилители вкуса — всё это серьёзно нагружает печень, сосудистую систему и стенки желудка.