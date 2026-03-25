NYT: США разбомбили в Эквадоре молочную ферму, приняв её за базу наркокартеля

Расследование The New York Times выявило, что в марте США в Эквадоре нанесли удар по молочной и животноводческой ферме, а не по предполагаемому лагерю наркоторговцев.

Инцидент произошёл в рамках совместной операции против местного наркобизнеса, которую США и Эквадор проводят с 2025 года после ужесточения Дональдом Трампом борьбы с контрабандой наркотиков из Латинской Америки. Вскоре Пентагон опубликовал видео мощного взрыва, заявив о ликвидации лагеря наркоторговцев.

Однако местные жители утверждают, что на этом месте не было ничего, кроме фермы. В пользу их версии говорит и тот факт, что военные не обнародовали фото обнаруженного склада оружия, что они обычно делают после успешных операций.

Ранее сообщалось, что более 70 кг гашиша пытались ввезти в Россию под видом картофеля из Афганистана. По информации пресс-центра СГБ республики, наркотики были искусно замаскированы под обычный картофель.