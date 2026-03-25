Изрезавший девушку на севере Москвы сталкер пришёл к ней с бананами и телефоном

Подозреваемый в покушении на 29-летнюю москвичку Марию Б. совершил нападение примерно в 7 утра. Очевидцы из ЖК «Лайнер» сообщают, что мужчина проник в подъезд вслед за одной из жительниц, демонстрируя явное волнение. При себе Юрий М. имел два банана и мобильный телефон, пишет SHOT.

Вскоре после этого раздались громкие женские крики, что побудило жильцов вызвать правоохранительные органы. Прибыв на третий этаж, они обнаружили следы крови на полу и стенах, а также саму Марию, находившуюся в тяжёлом состоянии.







По информации от соседей, пострадавшая поселилась в квартире относительно недавно. Её характеризовали как человека, ведущего достойный образ жизни, всегда опрятного и не имеющего вредных привычек. В настоящее время медики борются за её жизнь.

Как ранее сообщал Life.ru, злоумышленник нанёс жертве 12 ударов ножом прямо в её собственной квартире. После нападения он погиб в ДТП с грузовым автомобилем. По одной из версий, подозреваемый мог намеренно устроить смертельное ДТП, чтобы избежать ареста и суда.