Напавший на девушку в московском ЖК оказался судим и психически неуравновешен
Юрий М., изрезавший ножом бывшую возлюбленную на севере Москвы, имел психические проблемы. Об этом пишет Mash.
Его отчим сообщил о наследственной предрасположенности к шизофрении по мужской линии. Хотя у самого Юрия диагноза не было, близкие настаивали на обращении к специалисту. У мужчины есть маленький ребёнок. В 2023 году Юрий получил три года условно за мошенничество — он не выполнил заказ на изготовление мебели стоимостью 603 тысячи рублей, присвоив предоплату в 325 тысяч.
Как ранее сообщал Life.ru, злоумышленник нанёс жертве 12 ударов ножом прямо в её собственной квартире. После нападения он погиб в ДТП с грузовым автомобилем. По одной из версий, подозреваемый мог намеренно устроить смертельное ДТП, чтобы избежать ареста и суда.
