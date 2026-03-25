В Москве задержали администратора крупнейшей хакерской площадки LeakBase

В Москве задержан администратор одной из крупнейших международных хакерских площадок, через которую, по данным следствия, распространялись похищенные базы персональных данных в течение четырёх лет. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Таганроге задержали подозреваемого в администрировании хакерской площадки LeakBase.

На ресурсе размещались сведения, включающие сотни миллионов учётных записей пользователей, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, полученные в результате взломов. Уточняется, что на платформе было зарегистрировано свыше 147 тысяч пользователей. Они могли обмениваться данными, покупать и продавать их, а также использовать полученную информацию для мошеннических действий. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого были изъяты технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями третьей и шестой статьи 272.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — написала она.

Уточняется, что задержанный является жителем Таганрога Ростовской области. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что речь идёт о хакерской площадке LeakBase.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлены момент задержания и первые показания 21-летнего подозреваемого, которого ранее задержали по делу о подготовке теракта в Новороссийске. Молодой человек оказался под влиянием лиц, действовавших в интересах иностранных структур.