25 марта, 13:32

Аэропорт Хельсинки отказался комментировать ситуацию с рейсом в Санкт-Петербург

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Аэропорт Хельсинки отказался комментировать ситуацию с самолётом, летевшим из Хургады в Санкт-Петербург и вынужденно приземлившимся в Финляндии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не можем предоставить никакой информации. Я не могу ничего подтвердить, потому что вовлечена пограничная охрана», — заявили в пресс-службе аэропорта.

По данным посольства России, речь идёт о рейсе Nesma Airlines. Пассажиры сейчас находятся в транзитной зоне, а вылет в Петербург ожидается во второй половине дня.

Число дронов, ликвидированных над Ленобластью, достигло 56

Напомним, что около 200 россиян застряли в Хельсинки из-за атаки дронов на Санкт-Петербург. Их самолёт вынужденно сел в столице Финляндии после введения ограничений на полёты в Пулково. Для помощи россиянам привлекли священника и психолога. Сейчас ограничения на полёты в Пулково сняты.

Полина Никифорова
