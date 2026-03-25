Аэропорт Хельсинки отказался комментировать ситуацию с рейсом в Санкт-Петербург

Аэропорт Хельсинки отказался комментировать ситуацию с самолётом, летевшим из Хургады в Санкт-Петербург и вынужденно приземлившимся в Финляндии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не можем предоставить никакой информации. Я не могу ничего подтвердить, потому что вовлечена пограничная охрана», — заявили в пресс-службе аэропорта.

По данным посольства России, речь идёт о рейсе Nesma Airlines. Пассажиры сейчас находятся в транзитной зоне, а вылет в Петербург ожидается во второй половине дня.

Напомним, что около 200 россиян застряли в Хельсинки из-за атаки дронов на Санкт-Петербург. Их самолёт вынужденно сел в столице Финляндии после введения ограничений на полёты в Пулково. Для помощи россиянам привлекли священника и психолога. Сейчас ограничения на полёты в Пулково сняты.