Военэксперт раскрыл, почему украинская ПВО не справляется с ударами Армии России

Российская армия использует скоростные беспилотники обновлённой модификации, а также новейшие ракеты, способные поражать цели даже в западных регионах Украины. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук. В Министерстве обороны РФ эту информацию официально не комментировали.

По словам специалиста, у противника практически не осталось средств противовоздушной обороны для отражения таких атак. Дефицит настолько серьёзен, что даже американские партнёры не могут поставить Киеву современные системы ПВО, поскольку сами задействуют их на Ближнем Востоке.

Собеседник добавил, что к настоящему моменту украинская сторона переместила промышленные мощности с востока и юга в западные регионы. Именно там сейчас сосредоточены критические объекты, влияющие на обороноспособность страны. Удары по этим целям наносятся для того, чтобы устранить препятствия для дальнейшего продвижения российских войск, резюмировал Матвийчук.

А ранее Life.ru писал, что ЕС продолжит оказывать Украине военную помощь, несмотря на проблемы с ПВО. Из-за конфликта на Ближнем Востоке проблема поставок ПВО для ВСУ стоит серьёзно.