Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 13:46

В МИД РФ заявили о паузе в трёхсторонних переговорах по Украине

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин отказался давать прогнозы о будущем трехсторонних консультаций по украинскому кризису. На текущий момент формат диалога официально приостановлен.

Дипломат подчеркнул, что ситуация не претерпела изменений с момента последних заявлений Кремля. Он предложил ориентироваться на позицию пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который ранее комментировал данный вопрос.

«Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал Дмитрий Сергеевич Песков», — пояснил замминистра в общении с прессой.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что воздержится от каких-либо оценок или предположений о развитии событий. По его словам, такие действия бессмысленны, так как «не хочется потом объяснять, почему они не сбылись».

Песков: Каждый раунд переговоров по Украине приближает решение конфликта
Песков: Каждый раунд переговоров по Украине приближает решение конфликта

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о продолжающихся контактах России и США по Украине. По его словам, взаимодействие между Москвой и Вашингтоном идёт по действующим каналам.

BannerImage
Оксана Попова
