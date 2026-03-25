Новая мишень Ирана может привести к радиоактивному заражению

Тегеран открыто пригрозил нанести удар по критической атомной инфраструктуре стран Персидского залива. Как пишет британское издание The Telegraph, в новом списке целей иранских военных оказалась атомная электростанция Барака в ОАЭ, расположенная всего в 290 километрах от Абу-Даби.

«Иран опубликовал новый список целей, среди которых есть расположенная на побережье Персидского залива АЭС Барака. Последствия для региона будут значительными и долгосрочными», — говорится в сообщении.

Автор публикации отмечает, что последствия такого удара для региона будут масштабными и долгоиграющими. В случае попадания радиоактивное заражение мгновенно накроет территории Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта, поставив под удар ключевые инфраструктурные объекты и миллионы жителей соседних государств.

Эксперты расценивают этот шаг как попытку Тегерана усилить давление на оппонентов. Основная угроза традиционно связывается с возможными запасами обогащённого урана, однако теперь иранская сторона даёт понять, что готова использовать и другие рычаги — вплоть до прямых ударов по атомным станциям в регионе.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». В КСИР подчеркнули, что гигантский корабль находится под непрерывным наблюдением. Как только он войдёт в зону поражения, последует мощный удар, предупредили в Иране, что и произошло.