В Британии заявили о приближении США и Ирана к новому витку эскалации

Противостояние между США и Ираном продолжает усиливаться и может перейти в новую фазу обострения. Об этом в соцсети Х сообщил британский политик Джим Фергюсон.

«Вопрос уже не в том, возможна ли эскалация, а в том, насколько мы близки к этому», — написал он.

Фергюсон также указал, что обсуждения возможной отправки американских военных в Иран указывают на то, что такие варианты не исключаются полностью, а находятся в стадии проработки.

Ранее иранские власти через представителя правительства, главу информационного совета Элиаса Хазрати, отвергли заявления президента США Дональда Трампа о якобы ведущихся переговорах с Тегераном. Подобные утверждения не соответствуют действительности и являются ложными, утверждают в Тегеране.