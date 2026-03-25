«Никто не готовил»: В Кремле поставили точку в слухах о тайном договоре по Украине

Помощник российского лидера Юрий Ушаков прокомментировал недавние утверждения американских чиновников о якобы существующих договорённостях по урегулированию украинского кризиса. Представитель Кремля категорически отверг наличие каких-либо наработок.

По словам чиновника, Москве ничего не известно о подобных бумагах. Он подчеркнул, что в текущих условиях обсуждение документации не ведётся.

«Мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил. По крайней мере, с нами никто не согласовывал и не обсуждал», — пояснил Юрий Викторович в беседе с журналистами.

Данное заявление стало ответом на публикации в западной прессе, которые намекали на достижение некоего консенсуса между двумя странами. Кремлёвская администрация подчеркнула, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин отказался давать прогнозы о будущем трехсторонних консультаций по украинскому кризису. На текущий момент формат диалога официально приостановлен.