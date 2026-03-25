Кремль проинформировали об итогах переговоров США и Украины во Флориде

Российское руководство получило подробные данные о результатах недавней встречи делегаций США и Украины. Обсуждение между представителями двух стран состоялось в штате Флорида в минувшую субботу.

Информацию о содержании диалога подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. В беседе с журналистами чиновник подчеркнул, что Москва осведомлена о ключевых аспектах прошедшего мероприятия.

«Состоялись [переговоры] во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией. Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», — заявил представитель Кремля.

Конкретные детали договоренностей или повестка дня в публичном поле не раскрываются. Тем не менее само признание факта коммуникации свидетельствует о сохранении каналов обмена данными между сторонами.

Напомним, во Флориде также состоялись и российско-американские переговоры, для этого в США прибыл Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили целый ряд вопросов и условились продолжать диалог. Главным итогом встречи стала договорённость поддерживать контакт. Дмитриев назвал переговоры конструктивными.