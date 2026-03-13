В Киеве обеспокоились визитом спецпосланника Дмитриева в США

Визит спецпосланника президента России Кирилла Дмитриева в США вызвал обеспокоенность в Киеве и среди европейских союзников Украины. После него представитель США Стив Уиткофф ограничился кратким комментарием, а сам Дмитриев уточнил, что на встрече поднимались вопросы восстановления российско-американских отношений.

«Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций против России», — написал он в соцсетях.

Эта фраза вызвала особое внимание в Европе и на Украине. Ряд аналитиков предположили, что администрация Дональда Трампа может рассматривать вариант частичного смягчения санкций против России. В то же время политолог Марат Баширов считает, что речь может идти не о полном снятии ограничений, а о временных разрешениях для союзников США.

«Это просто имитация, что снимаются санкции. На самом деле будет дано определённое разрешение… Минфин США может разрешить Японии, Южной Корее и европейцам купить определённый объём российской нефти по определённой цене и в определённое время. Это не снятие санкций, а временное разрешение», — цитирует эксперта aif.ru.

Напомним, во Флориде состоялись российско-американские переговоры, для этого в США прибыл Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили целый ряд вопросов и условились продолжать диалог. Главным итогом встречи стала договорённость поддерживать контакт. Дмитриев назвал переговоры конструктивными.