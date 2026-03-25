Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что конфликт на Украине затянулся из-за позиции западных стран. По его словам, именно нежелание начать переговоры с Россией стало ключевым фактором.

«Это результат деятельности прежде всего западных стран, которые не были готовы начать никакие мирные переговоры», — сказал Бланар.

Бланар подчеркнул, что Словакия выступает за диалог с Москвой и поддерживает идею мирного урегулирования конфликта.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обвинил ЕС в затягивании конфликта и разрушении Украины. Он считает, что вместо поиска компромиссов страны Запада отвергают любые попытки учесть озабоченности Москвы в сфере безопасности.