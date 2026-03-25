Офис генерального прокурора Украины сообщил о разоблачении схемы незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу, организованной военным капелланом. Стоимость такой «услуги» составляла 8,75 тысячи евро.

Обвинения выдвинуты против двух жителей Киевской области (67 и 27 лет), состоящих в одной религиозной общине. По данным следствия, именно старший из них, являющийся военным капелланом, разработал и реализовал эту схему.

Согласно данным ведомства, выявлены случаи незаконной переправки мужчин за пределы Украины. Их доставляли в западные регионы страны, откуда затем нелегально переправляли через границу, минуя установленные пункты пропуска. Для транспортировки использовался микроавтобус, где мужчины скрывались среди багажа и маскировочных сеток. За свои услуги фигуранты взимали плату в размере 8 750 евро. Оба подозреваемых задержаны и находятся под арестом.

Ранее украинцам, не желающим умирать за власть Владимира Зеленского, дали стопроцентный способ избежать мобилизации. Официальный аккаунт полтавского ТЦК прямо призвал «ухилянтов» просто сменить пол.