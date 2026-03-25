Беспрозванных опроверг информацию о задержках грузов для Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных опроверг сообщения СМИ о возможных задержках в обработке грузов, включая нефтепродукты, следующих транзитом в Калининградскую область через порт Усть-Луги в Ленобласти. По его словам, после недавних инцидентов с БПЛА, оформление и отгрузка данных товаров осуществляются в штатном режиме, без каких-либо препятствий. Губернатор подчеркнул, что оперативная связь с портовыми службами подтвердила бесперебойность логистических операций.

«Оперативно связались с портом. Грузы, в том числе нефтепродукты, следующие в [Калининград], оформляются без задержек», — написал он в мессенджере MАХ.

Беспрозванных добавил, что лично курирует вопрос организации поставок в российский полуэксклав.

