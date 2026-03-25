Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 14:55

Минтруд разъяснил правила оформления больничного по уходу за родственниками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zivica Kerkez

Министерство труда и социальной защиты РФ в своёй официальной группе VK опубликовало разъяснения о порядке оформления и оплаты листка временной нетрудоспособности для ухода за заболевшим членом семьи. Такой больничный можно открыть, если лечение проходит амбулаторно (на дому) и родственнику по медицинским показаниям необходим уход.

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается по общим правилам: исходя из среднего заработка за два предыдущих календарных года и страхового стажа. Выплату назначает и производит Социальный фонд России.

Важное ограничение: по одному случаю заболевания оплачивается не более 7 календарных дней, а за весь год — не более 30 дней в совокупности по всем случаям ухода за этим родственником. Отдельные правила действуют при уходе за детьми: для детей до 8 лет — вне зависимости от условий лечения, для детей старше 8 лет — только при амбулаторном лечении, в стационаре пособие не назначается.

Ранее Life.ru писал, что юрист объяснила, почему бесполезно требовать компенсацию от заразившего на работе коллеги. Основная проблема заключается в том, что сотруднику трудно доказать, что он заболел именно из-за конкретного человека.

Дарья Денисова
