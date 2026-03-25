Минтруд разъяснил правила оформления больничного по уходу за родственниками

Министерство труда и социальной защиты РФ в своёй официальной группе VK опубликовало разъяснения о порядке оформления и оплаты листка временной нетрудоспособности для ухода за заболевшим членом семьи. Такой больничный можно открыть, если лечение проходит амбулаторно (на дому) и родственнику по медицинским показаниям необходим уход.

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается по общим правилам: исходя из среднего заработка за два предыдущих календарных года и страхового стажа. Выплату назначает и производит Социальный фонд России.

Важное ограничение: по одному случаю заболевания оплачивается не более 7 календарных дней, а за весь год — не более 30 дней в совокупности по всем случаям ухода за этим родственником. Отдельные правила действуют при уходе за детьми: для детей до 8 лет — вне зависимости от условий лечения, для детей старше 8 лет — только при амбулаторном лечении, в стационаре пособие не назначается.

