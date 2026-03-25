25 марта, 15:07

Захарова ответила послу Израиля на слова об «однобокой» позиции Москвы по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Высказывания чрезвычайного и полномочного посла Израиля в РФ Одеда Йосефа о позиции Москвы по конфликту на Ближнем Востоке неуместны и не способствуют развитию дружественных отношений между странами. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Неуместными представляются… высказывания посла якобы об однобокой, односторонней позиции Москвы в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке…», — сказала она.

Захарова отметила, что подобные оценки со стороны дипломатического представителя не соответствуют формату взаимодействия между государствами. Публичная критика позиции страны пребывания может негативно отражаться на двустороннем диалоге.

Лидеры России и Израиля поддерживают дружественные отношения
Ранее Йосеф заявил, что видит несоответствие между заявлениями Москвы о поддержке безопасности Израиля и её публичной риторикой в отношении Ирана. По словам дипломата, он отмечает якобы противоречие между декларируемыми российской стороной подходами и теми односторонними высказываниями, с которыми ему приходится сталкиваться.

Милена Скрипальщикова
