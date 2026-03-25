Захарова ответила послу Израиля на слова об «однобокой» позиции Москвы по Ирану

Высказывания чрезвычайного и полномочного посла Израиля в РФ Одеда Йосефа о позиции Москвы по конфликту на Ближнем Востоке неуместны и не способствуют развитию дружественных отношений между странами. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Неуместными представляются… высказывания посла якобы об однобокой, односторонней позиции Москвы в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке…», — сказала она.

Захарова отметила, что подобные оценки со стороны дипломатического представителя не соответствуют формату взаимодействия между государствами. Публичная критика позиции страны пребывания может негативно отражаться на двустороннем диалоге.

Ранее Йосеф заявил, что видит несоответствие между заявлениями Москвы о поддержке безопасности Израиля и её публичной риторикой в отношении Ирана. По словам дипломата, он отмечает якобы противоречие между декларируемыми российской стороной подходами и теми односторонними высказываниями, с которыми ему приходится сталкиваться.