Захарова предупредила Японию о жёстком ответе за оружие для ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что любые шаги Токио по организации поставок вооружений Киеву будут расценены как враждебные и повлекут за собой решительные ответные действия со стороны Москвы. Она подчеркнула, что передача летального оружия и военной техники киевскому режиму будет восприниматься российской стороной как акт агрессии.

«Поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму будут восприниматься в РФ как враждебные действия по отношению к нашей стране», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Она отметила, что сообщения о возможном приобретении Японией беспилотников у Киева свидетельствуют о растущем участии Токио в военном сотрудничестве с украинскими властями. По словам Захаровой, Киев в ответ на такие сделки требует поставки вооружений для своих вооружённых сил. Что, в свою очередь, снижает шансы на мирное разрешение украинского конфликта.

Агентство Kyodo, ссылаясь на свои источники, ранее сообщило, что Япония подумывает о покупке украинских дронов для своих военных. Говорят, что для этого хотят подписать договор о передаче вооружений, который будет гарантировать сохранность секретной информации. А это, в свою очередь, откроет дорогу для поставок японского оружия Украине, потому что по новым правилам экспорта это возможно только при наличии такого договора.

Ранее Япония опровергла сообщения о вступлении страны в программу PURL, которая предусматривает финансирование Украины посредством закупки американского оружия. Об этом сообщил главный секретарь кабинета министров Минору Кихара. Он уточнил, что никаких договорённостей с альянсом по указанной программе не заключалось. Вместе с тем Кихара подтвердил, что Япония продолжит поддерживать Украину, сосредотачиваясь на восстановлении инфраструктуры и укреплении экономических и социальных основ государства.