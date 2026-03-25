Пассажирка вынужденно севшего в Хельсинки самолёта удивилась радушию финнов

Сотрудники аэропорта Хельсинки обеспечили едой и напитками пассажиров рейса из Хургады, который совершил вынужденную посадку в финской столице. Об этом газете «Известия» рассказала одна из путешественниц Светлана.

Ранним утром после приземления людям выдали одеяла и воду. Позже работники аэропорта предложили сначала первый, а затем второй завтрак. Днём пассажиров накормили горячим обедом, а также предоставили чайники с кипятком, чай и кофе.

Светлана отметила, что для детей обустроили игровую комнату. Обстановка, по её словам, царила спокойная и дружелюбная. Такой помощи с финской стороны она не ожидала. Путешественница добавила, что пассажиров попросили не снимать видео в здании аэровокзала. При этом она подчеркнула: местные службы сделали всё возможное, чтобы люди чувствовали себя комфортно.

Напомним, что около 200 россиян застряли в Хельсинки из-за атаки дронов на Санкт-Петербург. Их самолёт вынужденно сел в столице Финляндии после введения ограничений на полёты в Пулково. Для помощи россиянам привлекли священника и психолога. Сейчас ограничения на полёты в Пулково сняты.